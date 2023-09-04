Посмотрите на Терминатор-2 – их могут сделать тысячи

Боевая машина Терминатор-2 может выпускаться в огромных количествах

Российская армия постепенно выводит из эксплуатации танки Т-72. Но они тут же будут возвращаться в строй в виде Терминаторов. «Уралвагонзавод» заявлял о готовности и возможности переоборудовать эти танки в военную технику нового класса – боевые машины поддержки танков. или просто БМПТ.

Назовем эту БМПТ «Терминатор-2» или БМПТ-72. И вот вопрос – сколько таких Терминаторов могут получить российские военные?

Издание Military Watch подсчитало примерное количество танков Т-72 в России, и, надо сказать, их число поражает:

«К началу 2022 года, когда российская армия имела на вооружении около 2900 танков, примерно 2000 из них были Т-72, из которых около 1400 были недавно модернизированными вариантами Т-72Б3 и Т-72Б3М. Из примерно 10 000 танков, находившихся на хранении, около 7000 также были Т-72. Таким образом, у РФ в 2022 году было не менее 9000 танков Т-72 разных вариантов».

А это, в перспективе, 9 тысяч Терминаторов-2.

Экипаж Терминатора на базе Т-72 составляет всего 3 человека, а не 5, как у Терминатора на базе танка Т-90. И это никак не сказалось на эффективности управления машиной.

Терминатор-2 оснащается либо 840-сильным двигателем, либо 1000-сильным. Но благодаря массе не 48 тонн, как у танка Т-27, а 44 тонны, машина оказалась немного шустрее танка.

И эта БМПТ – отличный пример оптимизации производства. По этому пути, найденному российскими инженерами, пошли и в Китае, скопировав идею и воплотив ее на базе танка «Тип 59», который, в свою очередь, создан на основе советского танка Т-54.

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Фото: «Уралвагонзавод»