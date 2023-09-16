Новый Kia Carnival 2025 показали на видео
Обновленный Carnival внешне имеет вертикальные фары, стильные дневные ходовые огни и обновленную решетку радиатора. Диски автомобиля имеют новый дизайн.
Возможно, новая модель будет оснащена гибридной трансмиссией с 1,6-литровым двигателем, но это только слухи.
Также стоит отметить, что в США Kia предлагает модель только с двигателем V6. Впрочем, ожидается, что автомобиль сохранит 3,5-литровый двигатель мощностью 290 л. с.
Подробности о значительных улучшениях трансмиссии Kia не раскрывает. Стоимость начинается от 34 565 долларов. Ожидается, что презентация новой модели состоится до конца текущего года.
Источник, фото: YouTube
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Отзывы о Kia Carnival (1)
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!