Новый Kia Carnival 2025 показали на видео

Kia Carnival 2025 получит абсолютно новый дизайн, но не изменится технически

Обновленный Carnival внешне имеет вертикальные фары, стильные дневные ходовые огни и обновленную решетку радиатора. Диски автомобиля имеют новый дизайн.

Kia Carnival 2025

Возможно, новая модель будет оснащена гибридной трансмиссией с 1,6-литровым двигателем, но это только слухи.

Kia Carnival 2025

Также стоит отметить, что в США Kia предлагает модель только с двигателем V6. Впрочем, ожидается, что автомобиль сохранит 3,5-литровый двигатель мощностью 290 л. с.

Подробности о значительных улучшениях трансмиссии Kia не раскрывает. Стоимость начинается от 34 565 долларов. Ожидается, что презентация новой модели состоится до конца текущего года.

Источник, фото: YouTube