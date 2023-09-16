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Новый Kia Carnival 2025 показали на видео

Kia Carnival 2025 получит абсолютно новый дизайн, но не изменится технически

Обновленный Carnival внешне имеет вертикальные фары, стильные дневные ходовые огни и обновленную решетку радиатора. Диски автомобиля имеют новый дизайн.

Kia Carnival 2025
Kia Carnival 2025

Возможно, новая модель будет оснащена гибридной трансмиссией с 1,6-литровым двигателем, но это только слухи.

Kia Carnival 2025
Kia Carnival 2025

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Kia Carnival ломает руки своим пассажирам

Также стоит отметить, что в США Kia предлагает модель только с двигателем V6. Впрочем, ожидается, что автомобиль сохранит 3,5-литровый двигатель мощностью 290 л. с.

Подробности о значительных улучшениях трансмиссии Kia не раскрывает. Стоимость начинается от 34 565 долларов. Ожидается, что презентация новой модели состоится до конца текущего года.


Источник, фото: YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

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