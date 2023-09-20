Названо большое преимущество Vesta NG перед китайскими конкурентами

Эксперт «За рулем»: шумоизоляция Весты лучше, чем у Kaiyi E5 и Geely Emgrand

В рамках сравнительного тест-драйва Lada Vesta NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин обращает внимание на интересный нюанс: в моду вошло тюнинговать тестовые машины по части шумоизоляции. Так что не стоит удивляться, что купленная машина по уровню шума будет отличаться от точно такой же с завода.

По той же причине мнение о шумоизоляции Весты в сравнении с китайскими конкурентами применимо только к конкретным машинам из теста. Но эксперт замечает, что Веста до обновления была одной из лучших по «шумке».

«От корейско-китайских соперников ее выгодно отличало отсутствие доминантного гула из колесных арок. После рестайлинга стало еще лучше. Почти как на моей редакционной машине, которую по весне обклеили полным комплектом качественной шумоизоляции», – рассказывает Милешкин.

Касательно шумоизоляционного тюнинга на новой Весте из нынешнего тест-драйва: эксперт заглянул на пол багажника, под задний диван и подкрылки, простучал кузовные панели – ничто не указывает на дополнительную обработку. А вот на Geely Emgrand она с легкостью обнаружилась, но это не помогло: «китаец» смог лишь приблизится, но не превзойти Весту.

Kaiyi E5, даже с учетом вероятного дилерского тюнинга, остался аутсайдером по акустическому комфорту: в городе гул от колес и из-под днища забивает все.

Другой сильной стороной Весты эксперт назвал умеренный расход топлива – у китайских конкурентов он выше. Вместе с тем, многие преимущества отечественной машины имеют свои оговорки – об этом и обо многом другом мы подробно рассказываем в большом сравнительном тест-драйве Lada Vesta NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand.