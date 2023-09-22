Редкий цвет и отличное состояние: «копейку» продают дороже новой Весты

ВАЗ-2101 1975 года выставили на продажу почти за 1,5 млн рублей

У приверженцев отечественного автопрома появился неоднозначный выбор: приобрести новую Lada Vesta NG или ВАЗ-2101 1975 года выпуска. Впрочем, последняя будет чуть дороже базовой Весты – 1,495 млн рублей.

Владелец авто из Грозного утверждает, что машина находится в идеальном состоянии, пробег всего 23 тыс. км, выезжала исключительно летом. Столь высокую цену продавец назначил, в том числе, из-за редкого цвета автомобиля: темно-синяя краска «Хромос 456» изготавливалась в Югославии, и окрашена ею была ограниченная партия ВАЗов.

ВАЗ-2101 1975 года

На «копейке» бензиновый двигатель объемом 1,2 л и мощностью 59 л. с., привод задний, коробка механическая.

Родные сиденья обиты светлой кожей, а в багажнике покупатель найдет не только заводскую запаску и комплект инструментов, но и инструкцию по эксплуатации машины.

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Источник, фото: Авито