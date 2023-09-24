Первые фото нового BMW R1300GS
28 сентября состоится премьера нового поколения «гуся» BMW
Выход совершенно нового BMW R1300GS запланирован на 28 сентября. Но в интернете уже появились фотографии новинки.
Мотоцикл, прозванный в России «гусем» из-за аббревиатуры «GS», лишился своей ассиметричной фары – вместо нее установлена X-образная оптика.
BMW R1300GS 2023 года
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Дизайн мотоцикла заметно отличается от дизайна текущей модели.
BMW R1300GS 2023 года
R1300 имеет двигатель рабочий объем 1300 куб. см и максимальную мощность 145 л.ч. при 7750 об/мин.
BMW R1300GS 2023 года
Переднее колесо имеет диаметр 19 дюймов, а заднее – 17 дюймов.
Кажется, что габариты новинки больше, чем у R1250GS.
Больше о новом BMW R1300GS мы узнаем в ближайшую пятницу, 28 сентября 2023 года.
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Фото: Autohome.com.cn
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Кирилл Панов
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