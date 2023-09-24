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BMW R1300GS 2023 годаПервые фото нового BMW R1300GS
28 сентября состоится премьера нового поколения...

Первые фото нового BMW R1300GS

28 сентября состоится премьера нового поколения «гуся» BMW

Выход совершенно нового BMW R1300GS запланирован на 28 сентября. Но в интернете уже появились фотографии новинки.

Мотоцикл, прозванный в России «гусем» из-за аббревиатуры «GS», лишился своей ассиметричной фары – вместо нее установлена X-образная оптика.

BMW R1300GS 2023 года
BMW R1300GS 2023 года

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Дизайн мотоцикла заметно отличается от дизайна текущей модели.

BMW R1300GS 2023 года
BMW R1300GS 2023 года

R1300 имеет двигатель рабочий объем 1300 куб. см и максимальную мощность 145 л.ч. при 7750 об/мин.

BMW R1300GS 2023 года
BMW R1300GS 2023 года

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Переднее колесо имеет диаметр 19 дюймов, а заднее – 17 дюймов.

Кажется, что габариты новинки больше, чем у R1250GS.

Больше о новом BMW R1300GS мы узнаем в ближайшую пятницу, 28 сентября 2023 года.

Фото: Autohome.com.cn

BMW R1300GS 2023 года
BMW R1300GS 2023 года
BMW R1300GS 2023 года

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За РулемКирилл Панов
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