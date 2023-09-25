В Екатеринбурге выяснили, кто ездит на машинах с номерами 666
Три шестерки, как правило, встречаются на регистрационных номерах автомобилей премиум-класса, принадлежащих состоятельным людям. Среди таких автомобилей есть не только Mercedes-Benz G-класса, но и машины других премиальных марок. Журналисты из Екатеринбурга выяснили, что владельцев «число зверя» не пугает, а даже наоборот — автолюбители убеждены, что номер 666 приносит удачу.
Предприниматель и владелец BMW X5 занимается бизнесом в сфере нефтегазовой промышленности. Только за прошлый год выручка его компании составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль оценивается в 13 млн рублей. Стоимость его BMW 2018 года выпуска – порядка восьми млн рублей.
Еще одним фанатом номера 666 является 47-летний предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа, в его автопарке два Мерседеса. В пользу того факта, что «шестерки» приносят достаток, по его словам, свидетельствует прибыль его компании в сфере грузоперевозок. За прошлый год она составила более 40 млн рублей.
Офис владельца Porsche Panamera 2021 года выпуска с номером 666 также находится в Екатеринбурге. Компания специализируется на продаже баллонов для технических газов и за прошлый год заработала 30,9 млн рублей.
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Источник: e1.ru
Фото: Unsplash / vk.com/center_ekburg
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