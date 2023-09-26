Т-95 – самый секретный танк России

Что известно о российском танке третьего поколения Т-95

Т-95 – это перспективный основной танк третьего поколения, разработка которого началась еще в Советском Союзе (в 1990 году) в конструкторском бюро УКБТМ. В 2010 годы работу над ним прекратили (или нет).

Краткие характеристики танка Т-95:

масса – 52-58 тонн,

длина – 9,9 метров,

высота – всего 2 метра,

экипаж – 2-3 человека,

мощность двигателя – 1650 л.с.,

максимальная скорость – 75 км/ч.

Танк Т-95

Работы над танком до сих пор засекречены, и часть информации, выдаваемой за настоящую, может оказаться лишь слухами и вымыслами.

У танка «лафетная компоновка» – пушка установлена в необитаемой башне, а боекомплект расположен непосредственно под ней.

Экипаж спрятан в отдельной бронекапсуле в передней части корпуса танка. Уровень автоматизации такой, что управлять боевой машиной смогут и два человека. Но мест в танке три.

Танк вооружен 152-мм орудием 2А83, которое получило новый автомат заряжания. Какой именно – неизвестно. Система управления огнем состоит из тепловизора и радара.

Также есть 30-мм автоматическая пушка 2А42, устанавливаемая в башне, а на дистанционно управляемой турели установлен 12,7-мм пулемет «Корд».

Двигатель, расположенный в задней части корпуса, – дизельный. Вероятно, это тот же мотор, который поставили на Армату.

Сообщалось, что проект сочли нерентабельным, но не закрыли его, а заморозили на неопределенный срок. Теперь ходят слухи, что благодаря развитию технологий оценка проекта изменилась и его могут в итоге реализовать.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»