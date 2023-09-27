ДТП со строениями – забавная статистика от страховщиков

В каких регионах водители таранят дома и заборы чаще всего

Не заметить дом или забор сложно, но некоторые водители по тем или иным причинам сталкиваются и с объектами недвижимости.

Чаще всего это случается с автомобилистами Приморского края, Самарской и Тамбовской областей, рассказали в «Росгосстрахе».

Построенными «не там» оказываются дома, включая садовые, бани, гаражи, киоски, торговые павильоны, ремонтные мастерские и крытые дворы.

И это не единичные случаи – таких ДТП насчитывается 6% (в регионах-рекордсменах: Приморском крае, Самарской и Тамбовской областях).

На втором и следующих местах по количеству ДТП с недвижимостью вошли Калининградская область, Пермский край, Республика Татарстан и Тульская область.

«Львиная доля выплат по автогражданке - это возмещением ущерба за повреждения автомобилей. Однако, как известно, полисом защищена и ответственность владельца транспортного средства на случай, когда водитель наносит урон не только машинам, но и неподвижным объектам. Возмещать его в рамках установленного законом лимита должен страховщик, – говорит начальник Управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова. – По нашей статистике, повреждения автомобилями домов, магазинов и других объектов недвижимости случаются реже, чем происшествия с объектами дорожной инфраструктуры, с воротами и заборами или на АЗС, но единичными их тоже не назовешь».

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