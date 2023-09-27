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Скандальный бюджетный хэтчбек Mitsubishi готовится выйти на российский рынок

Хэтчбек от Mitsubishi можно будет приобрести в России от 870 тысяч рублей

Автоэксперты поделились информацией, что на российский рынок могут поступить для продаж по параллельному импорту компакты Mitsubishi eK Wagon из Японии. Эта новость примечательна тем, что именно эта марка стала одной из причин, по которой компания была вынуждена пойти на сделку по слиянию с японским концерном Nissan.

Mitsubishi eK Wagon
Mitsubishi eK Wagon
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Речь идет о топливном скандале, когда ниссановцы обвинили инженеров «Митсубиши» в занижении расхода топлива кей-каров Mitsubishi eK Wagon. После того как подлог обнаружился, капитализация Mitsubishi резко упала, Nissan оперативно отреагировал, и, за относительно небольшие деньги, приобрел 34% акций компании. В итоге после ребрендинга она стала называться Renault-Nissan-Mitsubishi.

Стоит отметить, что кей-кары (легкие машины – англ.) являются самыми востребованными и популярными автомобилями в Стране восходящего солнца. Выпуском Mitsubishi eK Wagon занимается совместное предприятие Nissan Mitsubishi Kei Vehicle как под маркой Mitsubishi, так и под брендом Nissan (Nissan Dayz).

Mitsubishi eK Wagon
Mitsubishi eK Wagon

Длина компактного автомобиля не превышает 3,4-метра. Автомобиль оснащен ультракомпактным бензиновым двигателем объемом 0,7 л на 64 л.с., работающим в паре с вариатором. Импортер планирует завозить в Россию праворульные eK Wagon по цене от 870 тыс. рублей. Причем в эту стоимость не входят услуги по доставке и растаможке.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Mitsubishi

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За РулемСветлана Тарасенко
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