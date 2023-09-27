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Уникальный лимузин «Волга» ограниченной серии выставлен на продажу в Кирове

Частный владелец продает эксклюзивный автомобиль всего за 1 млн рублей

Уникальный автомобиль ГАЗ 310200 «Волга» в кузове лимузин производства отечественного автопрома выставлен на продажу в Кирове. В размещенном на сайте популярного онлайн-сервиса объявлении говорится, что у автомобиля минимальный пробег – 5000 км.

ГАЗ 310200 «Волга»
ГАЗ 310200 «Волга»
ГАЗ 310200 «Волга»
ГАЗ 310200 «Волга»
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Продавцом выступает частное лицо, он утверждает, что подобных образцов было выпущено всего 15 экземпляров. известно, что к настоящему времени сохранилось всего четыре автомобиля. Три находятся у разных частных коллекционеров в России, Армении и Украине, а свой — четвертый, владелец решил выставить на продажу.

Маленький пробег объясняется тем, что по российским дорогам Волга практически не передвигалась. Автомобиль был изготовлен в рамках спецзаказа для губернатора Кировской области. При этом машина почти все время находилась на стоянке в гараже администрации региона.

ГАЗ 310200 «Волга»
ГАЗ 310200 «Волга»

Интересно то, что за такой эксклюзивный образец продавец запросил весьма скромную сумму — всего один миллион рублей. Волга оснащена бензиновым двигателем объемом 2,4 л мощностью 100 л.с. Дизайн салона отличает перегородка между задней частью и местом водителя и переднего пассажира.

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Источник: Discover24.ru

Фото: Avito

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