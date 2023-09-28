Просто жесть? Эксперт рассказал о подвеске новой Lada Granta Sport

Александр Виноградов, «За рулем»: Granta Sport идеально подходит для новичка на треке

Новая Lada Granta Sport побывала на тест-драйве «За рулем». Довольно часто спортивные версии стандартных машин (и особенно – из бюджетного сегмента) грешат излишней жесткостью подвески. Эксперт Александр Виноградов разбирался, так ли это в случае со спортивной Грантой.

«Подвеска модернизирована: уменьшен дорожный просвет, стоят амортизаторы Lada Sport. Машина стала сильно жестче, но при этом на грунтовой или разбитой дороге она не производит впечатление костотряса», – рассказывает Виноградов.

Эксперт заметил, что на фоне стандартной Гранты спортивная версия, конечно, ощущается более жесткой по подвеске, но в целом ездить даже по дорогам среднего качества на таком автомобиле вполне можно.

«Но главное – это то, как она едет по треку. Наверное, на сегодняшний день это самый доступный и самый правильный трековый автомобиль. Она не идеальна: при переборе скорости по-прежнему скользит наружу поворота. Но она дружелюбна!» – рассказал эксперт «За рулем».

Он пояснил, что машина хорошо подойдет тем, у кого нет каких-то особенных навыков спортивной езды. И если вы хотите научиться азам автоспорта и впервые оказались на треке, машина простит вам многие ошибки и подарит удовольствие.

А какие еще нюансы выявились во время тест-драйва? Смотрим наше видео!

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Видео: «За рулем»