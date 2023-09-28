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Просто жесть? Эксперт рассказал о подвеске новой Lada Granta Sport

Александр Виноградов, «За рулем»: Granta Sport идеально подходит для новичка на треке

Новая Lada Granta Sport побывала на тест-драйве «За рулем». Довольно часто спортивные версии стандартных машин (и особенно – из бюджетного сегмента) грешат излишней жесткостью подвески. Эксперт Александр Виноградов разбирался, так ли это в случае со спортивной Грантой.

«Подвеска модернизирована: уменьшен дорожный просвет, стоят амортизаторы Lada Sport. Машина стала сильно жестче, но при этом на грунтовой или разбитой дороге она не производит впечатление костотряса», – рассказывает Виноградов.

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Эксперт заметил, что на фоне стандартной Гранты спортивная версия, конечно, ощущается более жесткой по подвеске, но в целом ездить даже по дорогам среднего качества на таком автомобиле вполне можно.

«Но главное – это то, как она едет по треку. Наверное, на сегодняшний день это самый доступный и самый правильный трековый автомобиль. Она не идеальна: при переборе скорости по-прежнему скользит наружу поворота. Но она дружелюбна!» – рассказал эксперт «За рулем».

Он пояснил, что машина хорошо подойдет тем, у кого нет каких-то особенных навыков спортивной езды. И если вы хотите научиться азам автоспорта и впервые оказались на треке, машина простит вам многие ошибки и подарит удовольствие.

А какие еще нюансы выявились во время тест-драйва? Смотрим наше видео!

Видео: «За рулем»

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Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1773
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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