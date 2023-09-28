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Lexus запустил грандиозную кампанию в преддверии старта продаж нового Lexus TX

Lexus назвал трехрядный салон внедорожника одним из ключевых преимуществ

Премиальный суббренд Toyota начал полномасштабную грандиозную маркетинговую кампанию нового внедорожника Lexus TX 2024 года в преддверии старта продаж.

Производители в качестве преимущества нового внедорожника называют просторный салон, в котором пассажиры теперь не будут делить между собой лучшее место и бороться за доступ к USB-разъему в первом ряду.

Lexus TX
Lexus TX
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В Lexus гарантируют, что в этом автомобиле будет комфортно и удобно абсолютно всем пассажирам. По признанию представителей концерна, они пошли навстречу пожеланиям клиентов, которые давно просили настоящий трехрядный внедорожник. В новом Lexus TX все продумано настолько, что передвижение на нем уже не будет просто поездкой из пункта А в пункт Б.

Были учтены потребности не только семей с детьми, но и людей, занимающихся спортом, которые всегда берут с собой снаряжение, а также тех, кто просто отправится в длительную поездку за город на выходные.

Вице-президент по маркетингу Lexus Винай Шахани заявил, что создание TX стало переломным этапом для Lexus, а запущенная маркетинговая кампания призвана наглядно продемонстрировать «новую эру трехрядной роскоши, где каждое сиденье ощущается как лучшее». Впервые широкой общественности новый внедорожник Lexus TX был презентован в июне 2023 года.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Lexus

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