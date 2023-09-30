Названа неожиданная причина роста популярности «механики»

Некоторые водители покупают машину с МКПП чтобы не брать в руки телефон за рулем

В последние годы увеличилось количество продаж автомобилей с механической коробкой передач с 1% в 2021 году до 1,7% в 2023 году.

Традиционно, экономия являлась главной причиной выбора механической коробки передач. Однако, согласно Ивану Друри, директору по аналитике Edmunds.com, сейчас мотивацией становятся другие факторы, такие как ностальгия и желание испытать старый опыт вождения.

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач, вроде Мазда MX-5, подчеркивают, что она дает им ощущение полного контроля над автомобилем и улучшает впечатления от вождения. Некоторые водители видят в ней способ избежать соблазна проверять текстовые сообщения во время движения, поскольку для переключения передач требуется использовать обе руки.

Сегодня наиболее популярными моделями с механической коробкой передач являются спортивные автомобили. Honda Civic занимает первое место, за ней следуют Ford Mustang, Subaru WRX и Jeep Renegade. Модели Volkswagen Jetta и Golf R с ручным управлением также пользуются высоким спросом и быстро раскупаются в дилерских центрах.

Источник: Wards Auto

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