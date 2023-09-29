Стало известно, какие машины в России лидируют по угонам
Статистика автоугонов в 2023 году показывает снижение числа случаев, но такая тенденция наблюдается лишь среди автомобилей, застрахованных по каско.
Страховые компании составили рейтинг самых угоняемых машин, в топ-5 которого вошли Hyundai Santa Fe, Kia Rio, Kia Sorento, Toyota RAV4 и Toyota Camry.
Hyundai Santa Fe очень привлекает не только покупателей, но и угонщиков.
Вторым в списке самых угоняемых стал Kia Rio.
Kia Sorento занимает третье место. На четвертом месте кроссовер Toyota RAV4.
Замыкает пятерку самых угоняемых машин седан Toyota Camry.
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Источник: ActualNews.org
Фото: Depositphotos
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