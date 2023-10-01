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BMW снизила расход своих машин до 1 литра на 100 км

Новые гибридные версии BMW 530e и 550e xDrive планируют выпустить в ноябре

Седан BMW 530e оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который работает совместно с технологией BMW eDrive. Эта комбинация дает 299 л. с. и запас хода на электротяге до 103 км.

BMW 530e
BMW 530e

В тоже время седан 550e xDrive оснащен рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 489 л. с. и может проехать на электричестве до 90 км.

BMW 530e
BMW 530e
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Оба этих гибридных автомобиля имеют высокоэффективную систему привода eDrive, которая включает в себя встроенный электродвигатель и восьмиступенчатую спортивную коробку передач Steptronic. Расхода топлива от 0,6 до 1 л на 100 км.

Интерьер BMW 530e
Интерьер BMW 530e

Высоковольтная литий-ионная батарея емкостью 19,4 кВт·ч способна заряжаться за 3 часа 15 минут.

Модели уже доступны для заказа в Германии.

Источник: Motor1

Фото: BMW

BMW 530e
BMW 530e
Интерьер BMW 530e

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За РулемЛежнин Роман
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