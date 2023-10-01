BMW снизила расход своих машин до 1 литра на 100 км
Седан BMW 530e оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который работает совместно с технологией BMW eDrive. Эта комбинация дает 299 л. с. и запас хода на электротяге до 103 км.
В тоже время седан 550e xDrive оснащен рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 489 л. с. и может проехать на электричестве до 90 км.
Оба этих гибридных автомобиля имеют высокоэффективную систему привода eDrive, которая включает в себя встроенный электродвигатель и восьмиступенчатую спортивную коробку передач Steptronic. Расхода топлива от 0,6 до 1 л на 100 км.
Высоковольтная литий-ионная батарея емкостью 19,4 кВт·ч способна заряжаться за 3 часа 15 минут.
Модели уже доступны для заказа в Германии.
Источник: Motor1
Фото: BMW
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