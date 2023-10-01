Вот самый дорогой способ выглядеть бедным

Это, пожалуй, самый уродливый Beetle, из которого попытались сделать Rolls Royce

Когда люди хотят окружить себя роскошью, но денег на это не хватает, появляются очень интересные проекты. В том числе автомобильные.

Но не в этом случае: винтажный VW Beetle изуродовали, пытаясь сделать его похожим на Rolls-Royce. Теперь это даже пытаются продать (на аукционе в Италии), надеясь найти человека с лишней тысячей евро, но совершенно без вкуса (и без добрых советчиков).

VW Super Beetle 1972 года выпуска, отдаленно напоминающая Rolls-Royce

Когда-то это был кабриолет VW Super Beetle 1972 года выпуска. Если бы ее просто отреставрировали (да, это совсем не «просто», но эффект был бы лучше), то машину оторвали бы с руками. А так… кому нужна переделка, отдаленно напоминающая Rolls-Royce?

VW Super Beetle 1972 года выпуска, отдаленно напоминающая Rolls-Royce

Машине приделали квадратный нос из стекловолокна. Решетку радиатора сделали на заказ и украсили ее фигуркой «Духа экстаза».

Передние и задние крылья сделали длиннее, а фары заменили двойные.

VW Super Beetle 1972 года выпуска, отдаленно напоминающая Rolls-Royce

Сзади пришпандорили багажник, который закрывает воздуховоды для охлаждения двигателя.

VW Super Beetle 1972 года выпуска, отдаленно напоминающая Rolls-Royce

Завершающий штрих – деревянные пороги (возможно, оригинальные пороги просто сгнили).

Мягкий верх автомобиля находится в плачевном состоянии, а заднее стекло вываливается.

Информации о техническом состоянии двигателя, коробки и подвески нет, как и цифр пробега.

За автомобиль хотят выручить 9 500 евро (980 тысяч рублей). Ни одной ставки на аукционе так и не сделано, хотя лот висит на продаже уже 5 недель.