Вот самый дорогой способ выглядеть бедным
Когда люди хотят окружить себя роскошью, но денег на это не хватает, появляются очень интересные проекты. В том числе автомобильные.
Но не в этом случае: винтажный VW Beetle изуродовали, пытаясь сделать его похожим на Rolls-Royce. Теперь это даже пытаются продать (на аукционе в Италии), надеясь найти человека с лишней тысячей евро, но совершенно без вкуса (и без добрых советчиков).
Когда-то это был кабриолет VW Super Beetle 1972 года выпуска. Если бы ее просто отреставрировали (да, это совсем не «просто», но эффект был бы лучше), то машину оторвали бы с руками. А так… кому нужна переделка, отдаленно напоминающая Rolls-Royce?
Машине приделали квадратный нос из стекловолокна. Решетку радиатора сделали на заказ и украсили ее фигуркой «Духа экстаза».
Передние и задние крылья сделали длиннее, а фары заменили двойные.
Сзади пришпандорили багажник, который закрывает воздуховоды для охлаждения двигателя.
Завершающий штрих – деревянные пороги (возможно, оригинальные пороги просто сгнили).
Мягкий верх автомобиля находится в плачевном состоянии, а заднее стекло вываливается.
Информации о техническом состоянии двигателя, коробки и подвески нет, как и цифр пробега.
За автомобиль хотят выручить 9 500 евро (980 тысяч рублей). Ни одной ставки на аукционе так и не сделано, хотя лот висит на продаже уже 5 недель.
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