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В Югре жесткая погоня со стрельбой закончилась 18 протоколами

Полиция ХМАО поймала дважды лишенного прав пьяного водителя

Инспекторы ДПС в Ханты-Мансийском автономном округе были вынуждены стрелять по машине, чтобы задержать нетрезвого водителя. Изначально они просто подали водителю на ВАЗ-21099 сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал, и тут началась погоня.

Поняв, что лихач создает реальную угрозу другим участникам движения, один из инспекторов предупредил «гонщика», а затем несколько раз выстрелил по колесам.

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Владелец «девяносто девятой» на ходу открыл дверь и сиганул было в лесок, однако представители закона очень скоро его задержали.

«Выяснилось, что только в текущем году он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения и был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, полицейские установили, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В нынешний раз товарищ успел «наездить» на 18 административных протоколов. Ему назначен арест, а машина отправлена на штрафстоянку... Поможет ли?

Источник: МВД Медиа

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