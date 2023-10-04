#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок России вырос на 26% с начала 2023 годаАвторынок России вырос на 26% с начала 2023 года
Официальные дилеры увеличили продажи новых...
На АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской ценеНа АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской цене
АВТОВАЗ: Lada по заводской цене всегда есть в...
С чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобилиС чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобили
Россиянам рассказали, из какого металла...

Камера поймала собаку на превышении скорости

За рулем автомобиля, превысившего скорость, оказалась собака

Полицейские Словакии, вероятно, решили, что их разыгрывают, когда увидели охотничью собаку, сидящую за рулем Skoda Kamiq на кадрах, снятых камерой фиксации нарушений.

Собака, похоже, знала, что делала – следила за дорогой и не отвлекалась. Людей в машине видно не было.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Загадка разрешилась, когда полицейский патруль перехватил Skoda Kamiq.

Найден склад машин на миллион долларов

Владелец транспортного средства, 31-летний мужчина, утверждал, что его собака неожиданно прыгнула к нему на колени. Однако видеозапись эту версию не подтвердила.

Владельца кроссовера в итоге оштрафовали.

Фото: полиция Словакии

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0