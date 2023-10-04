Камера поймала собаку на превышении скорости

За рулем автомобиля, превысившего скорость, оказалась собака

Полицейские Словакии, вероятно, решили, что их разыгрывают, когда увидели охотничью собаку, сидящую за рулем Skoda Kamiq на кадрах, снятых камерой фиксации нарушений.

Собака, похоже, знала, что делала – следила за дорогой и не отвлекалась. Людей в машине видно не было.

Загадка разрешилась, когда полицейский патруль перехватил Skoda Kamiq.

Владелец транспортного средства, 31-летний мужчина, утверждал, что его собака неожиданно прыгнула к нему на колени. Однако видеозапись эту версию не подтвердила.

Владельца кроссовера в итоге оштрафовали.

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Фото: полиция Словакии