В ФАС подсчитали количество люксовых авто с «налогом на роскошь»

ФАС: Автопарк премиальных машин с повышенным налогом вырос в РФ почти до 20 тысяч

Люксовый автопарк РФ с повышенным налогом увеличился до 19,8 тыс. автомобилей, несмотря на пандемию и западные санкции. Только в 2022 году количество машин класса люкс выросло на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» увеличился на треть. Такими сведениями с РБК поделилась Федеральная налоговая служба (ФАС).

Согласно статистике аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС, количество автомобилей дороже 10 млн рублей выросло в 2022 году на 22% – до 19,8 тыс. машин.

«Восходящий тренд не смогли переломить ни разразившийся в 2020 году коронакризис, ни западные санкции, ограничившие доступ россиян к люксовому сегменту в 2022 году и приведшие к резкому скачку цен», — констатируют аналитики.

Согласно данным ФНС, налоговые начисления на люксовые автомобили в 2022 году выросли на 31% и составили 3,34 млрд рублей. Размер средней суммы налога в 2022 году составил порядка 169 тысяч рублей (за 2021 год – 157,5 тысяч рублей). Примерно 12,8 люксовых машин числились в 2022 году за физлицами и только семь тысяч – за юрлицами.

Как рассчитывается налог на «роскошный» автомобиль

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя, причем в разных регионах ставка может отличаться. Налог на премиальные автомобили выглядит так: мощность двигателя умножается на региональную налоговую ставку (в расчете на одну лошадиную силу), а затем на трехкратный повышающий коэффициент. Размер транспортного налога за один и тот же люксовый автомобиль может отличаться почти в три раза в зависимости от региона регистрации.

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Источник: rbc.ru

Фото: Unsplash