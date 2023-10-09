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Наш ответ санкциям Запада: УАЗ модернизировал сборку культовой «буханки»

Компания УАЗ вносит новации в процесс производства фургона УАЗ-«буханка»

Легендарную «буханку» Ульяновский автомобильный завод выпускает уже более 60 лет. В условиях санкций Запада сохранение этой модели в линейке продукции отечественного автопрома является одной из стратегических задач. На этом фоне производитель активно ведет работы по модернизации всего сборочного процесса «буханки».

Внедренная совсем недавно инновационная система роботизированной завальцовки дверей позволяет повысить выпуск машин на 5% за счет исключения переделок.

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Инженеры автоконцерна разработали и внедрили новацию, опираясь на сервоприводы отечественного производства. Кроме того, оптимизирована заправка жидкостей. Теперь ошибки операторов исключены, а экономия выросла сразу на 15%.

На текущем этапе завершается наладка линии обкатки с европейским оборудованием, она позволит сократить доработку машин еще на 30%. Другими словами, культовая «буханка», несмотря на санкционные ограничения, стала ключевым проектом УАЗа в рамках модернизации отечественного производства.

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Источник: УАЗ сегодня

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За РулемСветлана Тарасенко
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