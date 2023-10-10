Названы плюсы и минусы Москвича 6 по сравнению с конкурентами

Эксперты перечислили конкурентов лифтбека Москвич 6

К концу октября дилеры ожидают старт продаж нового лифтбека Москвич 6. По оценкам экспертов, рекомендованная цена автозавода составит порядка 2,5 млн рублей без учета программа поддержки. Конкурентами новому Москвичу станут FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8.

«Если Arrizo 8 будет дороже Москвича 6, то Bestune B70 окажется сопоставимым по стоимости», – считает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

По его мнению, наиболее востребованными будут версии с полуторалитровым двигателем мощностью 174 л.с. и коробкой-роботом, так как в максимальной и средней комплектациях они близки к бизнес-классу, а именно в этом сегменте сейчас дефицит.

В свою очередь представитель автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин обратил внимание, что даже в топовой версии Москвича 6 не предусмотрен «зимний» пакет. При этом у китайских аналогов Москвича 6 эти опции присутствуют. Кроме того, у новинки не будет комплектации с механической коробкой передач, а значит и более дешевого варианта ждать не стоит, указал эксперт.

Директор «РОЛЬФ Химки» и «РОЛЬФ Центр» Владимир Тузов основными конкурентами московского лифтбека называет Оmoda S5, Changan Lamore, Chery Arrizo 8, Kaiyi E5 и BAIC U5 plus. Он добавил, что Москвич 6 может занять пустующую нишу корпоративных машин, в том числе в таксопарках.

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Источник: Автостат

Фото: АГН «Москва», Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы