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«Автотека»: Hyundai, Skoda и Kia реже других марок меняли в 2023 году россияне

Аналитики выяснили, какие машины реже всего меняли автовладельцы в 2023 году

Согласно итогам исследования аналитического сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», реже всего меняли свои автомобили старше 3-5 лет владельцы Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda. Специалисты проанализировали период с января по сентябрь 2023 года. Выводы аналитиков есть в распоряжении у «Газеты.ру».

Затем самыми лояльными по отношению к своим машинам названы владельцы Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi.

Автомобили, которые реже всего меняют владельцев в 2023 году
Автомобили, которые реже всего меняют владельцев в 2023 году
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Реже всего меняли свои автомобили массового сегмента в текущем году владельцы Hyundai Creta. Доля продаж автомобилей Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross составляет от 0,03 до 0,04%.

Источник: gazeta.ru

Фото: Depositphotos

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За РулемСветлана Тарасенко
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