«Автотека»: Hyundai, Skoda и Kia реже других марок меняли в 2023 году россияне
Согласно итогам исследования аналитического сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», реже всего меняли свои автомобили старше 3-5 лет владельцы Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda. Специалисты проанализировали период с января по сентябрь 2023 года. Выводы аналитиков есть в распоряжении у «Газеты.ру».
Затем самыми лояльными по отношению к своим машинам названы владельцы Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi.
Реже всего меняли свои автомобили массового сегмента в текущем году владельцы Hyundai Creta. Доля продаж автомобилей Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross составляет от 0,03 до 0,04%.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: gazeta.ru
Фото: Depositphotos
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости