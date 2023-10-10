Последние из могикан: HotCars назвал топ-10 самых мощных атмосферных двигателей
Авторитетный автомобильный ресурс HotCars составил рейтинг 10 лучших атмосферных двигателей.
Полностью весь список выглядит следующим образом:
- Chevrolet LT1 6.2L V8
- Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four
- Chrysler HEMI 6.4L V8
- Lamborghini 5.2L V10
- Chevrolet LT6 5.5L V8
- Ford 5.0L Coyote V8
- Lamborghini L545 6.5L V12
- Lexus 2UR-GSE 5.0L V8
- Porsche MA2.75 4.0L Flat-6
- Ferrari F140 6.5L V12
Лидером рейтинга стал Chevrolet LT1 6.2L V8, его мощность 455 л.с. в Chevrolet Camaro SS. Мотор способен разогнаться до 96 км/ч всего за четыре секунды.
Второе место в топ-10 занимает атмосферный двигатель Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four. Его устанавливают на Toyota GR86 и Subaru BRZ.
Тройку лидеров замыкает Chrysler HEMI 6.4L V8 мощностью 485 л.с.
Если сравнивать эти двигатели с турбонаддувными, атмосферные способны более линейно развить мощность, обеспечивая тем самым более высокие обороты. К тому же, по признанию истинных ценителей таких двигателей, они лучше звучат.
Но на фоне введения более строгих правил по уровню выбросов большинство мировых автопроизводителей постепенно отказываются от производства безнаддувных двигателей в пользу более экологичных.
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Источник: Ixbt.com
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