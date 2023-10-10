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Последние из могикан: HotCars назвал топ-10 самых мощных атмосферных двигателей

Двигатель Chevrolet LT1 6.2L V8 возглавил топ-10 самых мощных по версии HotCars

Авторитетный автомобильный ресурс HotCars составил рейтинг 10 лучших атмосферных двигателей.

Полностью весь список выглядит следующим образом:

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  • Chevrolet LT1 6.2L V8
  • Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four
  • Chrysler HEMI 6.4L V8
  • Lamborghini 5.2L V10
  • Chevrolet LT6 5.5L V8
  • Ford 5.0L Coyote V8
  • Lamborghini L545 6.5L V12
  • Lexus 2UR-GSE 5.0L V8
  • Porsche MA2.75 4.0L Flat-6
  • Ferrari F140 6.5L V12

Лидером рейтинга стал Chevrolet LT1 6.2L V8, его мощность 455 л.с. в Chevrolet Camaro SS. Мотор способен разогнаться до 96 км/ч всего за четыре секунды.

Второе место в топ-10 занимает атмосферный двигатель Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four. Его устанавливают на Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Тройку лидеров замыкает Chrysler HEMI 6.4L V8 мощностью 485 л.с.

Если сравнивать эти двигатели с турбонаддувными, атмосферные способны более линейно развить мощность, обеспечивая тем самым более высокие обороты. К тому же, по признанию истинных ценителей таких двигателей, они лучше звучат.

Но на фоне введения более строгих правил по уровню выбросов большинство мировых автопроизводителей постепенно отказываются от производства безнаддувных двигателей в пользу более экологичных.

Источник: Ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
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