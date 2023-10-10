Последние из могикан: HotCars назвал топ-10 самых мощных атмосферных двигателей

Двигатель Chevrolet LT1 6.2L V8 возглавил топ-10 самых мощных по версии HotCars

Авторитетный автомобильный ресурс HotCars составил рейтинг 10 лучших атмосферных двигателей.

Полностью весь список выглядит следующим образом:

Chevrolet LT1 6.2L V8

Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four

Chrysler HEMI 6.4L V8

Lamborghini 5.2L V10

Chevrolet LT6 5.5L V8

Ford 5.0L Coyote V8

Lamborghini L545 6.5L V12

Lexus 2UR-GSE 5.0L V8

Porsche MA2.75 4.0L Flat-6

Ferrari F140 6.5L V12

Лидером рейтинга стал Chevrolet LT1 6.2L V8, его мощность 455 л.с. в Chevrolet Camaro SS. Мотор способен разогнаться до 96 км/ч всего за четыре секунды.

Второе место в топ-10 занимает атмосферный двигатель Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four. Его устанавливают на Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Тройку лидеров замыкает Chrysler HEMI 6.4L V8 мощностью 485 л.с.

Если сравнивать эти двигатели с турбонаддувными, атмосферные способны более линейно развить мощность, обеспечивая тем самым более высокие обороты. К тому же, по признанию истинных ценителей таких двигателей, они лучше звучат.

Но на фоне введения более строгих правил по уровню выбросов большинство мировых автопроизводителей постепенно отказываются от производства безнаддувных двигателей в пользу более экологичных.

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Источник: Ixbt.com