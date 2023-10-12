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Таможня Владивостока подтвердила изменения правил оформления авто с 23 октября

С 23 октября клиент обязан лично присутствовать при оформлении машины из Японии

Оформить покупку японских автомобилей на Дальнем Востоке с 23 октября станет сложнее. Речь идет о правилах импорта автомобилей с оформлением на физлиц для личного пользования. Теперь покупатель, зарегистрированный по месту жительства за пределами Дальневосточного федерального округа (ДФО), должен присутствовать во время регистрации автомобиля непосредственно в месите ее оформления, то есть на таможне.

Другими словами, если клиент заказал машину из Японии, он должен лично явиться в место прибытия автомобиля. Сначала ужесточения правил распространятся на таможенный пост Морской порт Владивостока (торговый порт), а затем и на Первомайский таможенный пост (рыбный порт). В качестве альтернативы допускается оформление импорта через юрлицо с доплатой утильсбора.

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Эксперты ресурса Drom.ru запросили официальный комментарий у Владивостокской таможни. Там подтвердили изменения, сославшись на пп. 41 п.1 ст. 2 ТК ЕАЭС, ст. 322 ТК ЕАЭС и приказ Минфина РФ от 14.01.2020 № 4н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров».

Согласно этим документам, «таможенный орган вправе приглашать физических лиц (декларантов) в место таможенного оформления транспортного средства для подтверждения своих полномочий и исключения попыток продаж со складов временного хранения физическим лицам транспортных средств, прибывающих в адрес юридических лиц, а также мошеннических фактов использования персональных данных физических лиц для таможенного оформления транспортных средств без их ведома».

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Источник: Drom.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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