51% россиян назвали сложностью высокую цену при покупке авто по параимпорту
Согласно итогам совместного опроса СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», 35% россиян считают, что рост цен на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, за текущий год составил 30-40%.
О том, что цены выросли на 50% и более убеждены 18% респондентов, еще 17% оценили выросшие цены в 10-20%. По мнению 17% участников опроса, цены повысились пропорционально изменению курса иностранных валют.
По мнению 66% россиян, спрос на параллельный импорт автомобилей в России увеличился. При этом в качестве ответа на вопрос о маршрутах основного потока, 59% опрошенных назвали Казахстан, 42% респондентов указали на Корею, Японию упомянули 40%, Китай —37% и Армению 34%.
Автомобилисты в ходе опроса в числе факторов, усложняющих приобретение машин по параллельному импорту, назвали:
- высокую цену, в которую заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки — таких набралось 51% опрошенных;
- отсутствие поддержки производителя и гарантий — на это указали 27% респондентов;
- долгие сроки доставки машин, деталей и других комплектующих — назвали 11% участников опроса;
- возможные проблемы с запчастями — 9%;
- невозможность застраховать автомобиль по каско — 2%.
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Источник: rg.ru
Фото: Depositphotos
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