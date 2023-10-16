51% россиян назвали сложностью высокую цену при покупке авто по параимпорту

Страховщики назвали топ-5 проблем, возникающих при покупке авто по параимпорту

Согласно итогам совместного опроса СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», 35% россиян считают, что рост цен на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, за текущий год составил 30-40%.

О том, что цены выросли на 50% и более убеждены 18% респондентов, еще 17% оценили выросшие цены в 10-20%. По мнению 17% участников опроса, цены повысились пропорционально изменению курса иностранных валют.

По мнению 66% россиян, спрос на параллельный импорт автомобилей в России увеличился. При этом в качестве ответа на вопрос о маршрутах основного потока, 59% опрошенных назвали Казахстан, 42% респондентов указали на Корею, Японию упомянули 40%, Китай —37% и Армению 34%.

Автомобилисты в ходе опроса в числе факторов, усложняющих приобретение машин по параллельному импорту, назвали:

- высокую цену, в которую заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки — таких набралось 51% опрошенных;

- отсутствие поддержки производителя и гарантий — на это указали 27% респондентов;

- долгие сроки доставки машин, деталей и других комплектующих — назвали 11% участников опроса;

- возможные проблемы с запчастями — 9%;

- невозможность застраховать автомобиль по каско — 2%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos