Ввоз нового минивэна Volvo EM90 в Россию возможен по параллельному импорту

В Сети раньше официальной премьеры появились фотографии минивэна Volvo EM90

Вслед за публикацией тизеров минивэна Volvo EM90 в Китае обнародовали сертификационные документы с его фотографиями и техническими характеристиками.

В основе шведского минивэна лежит китайский автомобиль Zeekr 009. Напомним, Zeekr — это премиальный суббренд материнской для Volvo компании Geely Group.

Volvo EM90

Стоит отметить, что у автомобилей почти одинаковые габариты: 009-й в длину составляет 5209 мм, у Volvo EM90 — 5206 мм, ширина и колесная база одинаковые: 2006 мм и 3205 мм соответственно. В высоту китайский Zeekr 009 (1848 мм) чуть ниже шведской версии (1859 мм).

Volvo EM90

Обе модели созданы на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Эта разработка Geely предусматривает пневмоподвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажку сзади. Для Volvo EM90 заявлен электромотор мощностью 272 л.с., у Zeekr 009 двухмоторная полноприводная трансмиссия отдачей 544 л.с. и 686 Нм.

Volvo EM90

Презентация Volvo EM90 состоится 12 ноября, в Россию автомобиль если и будет ввозиться, то только по параллельному импорту. Поставки Zeekr уже начались.

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Источник: rg.ru

Фото: Министерство промышленности Китая