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Верят ли россияне блогерам, покупая машину?

Одноклассники и Авито Авто: 49% зрителей верят блогерам, выбирая машину

Насколько россияне доверяют автомобильным блогерам и полезен ли их контент? Эти вопросы соцсеть Одноклассники и сервис Авито Авто подняли в масштабном опросе, где приняли участие 10 тысяч россиян. Выяснилось, что около 47% респондентов смотрят контент автомобильных блогеров, причем среди зрителей – не только водители.

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Из тех, кто планирует покупку нового автомобиля, автоблогеров смотрят 54%. При этом 49% зрителей реально ориентируются на советы блогеров, принмая решение о покупке. Еще одна интересная цифра: окончательное мнение по поводу какого-то конкретного автомобиля автоблогеры формируют у 71% опрошенных. Кроме того, развеян стереотип об исключительно мужской аудитории автомобильного блогинга: соглансно данным опроса, блоги про машины смотрят 40% женщин.

«Наиболее привлекательны и удобны для просмотра, по данным опроса, именно видеообзоры: 77% тех, кто смотрит контент автоблогеров, предпочитают такой формат. Сравнительными обзорами в большей степени (40%) интересуются те, кто владеет автомобилем, а вот подробные статьи с фотографиями смотрят чаще, планируя покупку (30%)», – сообщают авторы исследования.

Самые привлекательные темы в автомобильных блогах

  • технические характеристики
  • отзывы
  • эксплуатационные расходы
  • стоимость и финансовые аспекты
  • опции и комплектации.

Сообщается также, что за последний год охваты групп и авторов на автомобильную тематику в Одноклассниках выросли на 35%. Больше всего новых подписчиков появилось у тех авторов, которые рассказывают про диагностику и ремонт авто.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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