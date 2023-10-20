Зимние шины из Китая доминируют на рынке РФ, но можно найти и ушедшие бренды

Эксперты: зимние шины в России в среднем подорожали на 5% в 2023 году

Ассортимент шин на автомобильном рынке изменился, хотя цена резины осталась практически прежней. Согласно данным Росстата, в сентябре 2023 года автомобильные шины в среднем стоили на 1,07% меньше, чем в тот же период 2022 года.

Если говорить о зимних шинах, цена на них хоть и выросла, но незначительно. Маркетплейс «Дром» выяснил, что зимние шины в среднем подорожали на 5%. Это объясняется спросом на шины для автомобилей сегмента премиум, при этом средняя цена наиболее популярных типов резины по сравнению с прошлым годом даже снизилась.

Аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак» зафиксировали подорожание нешипованной зимней резины на 14% по сравнению с осенью 2022 года, а шипованной — на 8%. Имеется в виду средневзвешенная цена, при расчете которой учитывается количество всех проданных шин каждого типа.

Текущее незначительное подорожание связано и с тем, что цены на шины заметно выросли еще весной 2022 года. Росстат тогда сообщал, что цены на резину в годовом выражении взлетели более чем на 50%. В «Дроме» тоже подтвердили, что цены на зимнюю резину достигли своего максимума весной 2022 года. По мнению аналитиков сервиса, в течение двух лет на фоне плавного роста цены вернутся к своим значениям.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), до 2022 года лидерами рынка шин в РФ были бренды Michelin, Bridgestone и Goodyear. Сейчас лидируют китайские бренды, а также корейские производители с китайским акционерным капиталом.

«За последние годы в Китае растут продажи именно премиальных автомобилей собственного производства с шинами диаметра 18, 19 и более дюймов. И резина для них в КНР уже производится», — объясняет глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Выбирать зачастую приходится либо из китайских брендов, либо из тех корейских марок, у которых теперь китайские акционеры, таких как Kumho или Nexen. Большинство шин КНР относятся к фрикционному типу, шипованная резина в этой стране непопулярна. Но китайские производители готовы для России делать такую продукцию, подчеркивает Подщеколдин.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подчеркивает, что в КНР не делают шины с технологией Runflat, благодаря которой можно доехать до сервиса на проколотой резине.

«В последние годы производители европейских премиальных машин выпускали модели вообще без запасных колес, рассчитывая на шины Runflat. Китайцы таких не выпускают, а цены на европейскую резину этого класса взлетели вдвое», — уточняет эксперт.

Цена комплекта увеличилась со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Но даже дефицитную и редкую резину ушедших брендов можно найти на российском рынке, убежден Плисов.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos