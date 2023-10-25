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ГАЗ рассказал о последствиях ношения носков с изображением конопли

С сотрудниками ГАЗа поговорили о нюансах антинаркотического законодательства

На Горьковском автозаводе прошла встреча с сотрудниками правоохранительных органов – такие встречи ГАЗ проводит регулярно, чтобы восполнить пробелы в знании законодательства и «предотвратить некрасивые истории на ровном месте». В этот раз сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказал работникам завода об ответственности за нарушение антинаркотического законодательства.

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«Даже если тема психотропных веществ вас никак не касается, все равно следует знать о том, что не только сами наркотики, но и любой наркотический контент преследуется по закону. Это означает, что, например, за майку, рюкзак, шапку или даже носки с изображением чего-то наркотического, скажем конопли, сотрудник полиции обязан составить протокол на носителя этих вещей», – приводит фрагменты лекции пресс-служба ГАЗа.

Уточняется, что в подобном случае в присутствии понятых делается фото вашей одежды, затем полицейский эксперт проводит анализ рисунка на предмет пропаганды наркотиков, после чего дело передается в суд. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает и может составить 5 тысяч рублей.

При попытке даже частного лица продать такую вещь через интернет ответственность может быть выше, чем просто ее ношение, поясняет источник. Пресекались ли случаи ношения подобной одежды на производстве, на ГАЗе не уточняют.

Источник: autozavod.media

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