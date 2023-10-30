Многодетный новосибирец назвал необоснованным резкий рост транспортного налога

Житель Новосибирска осудил повышение транспортного налога и отсутствие льгот

Транспортный налог на автомобили с разницей в несколько «лошадей» вырос несоразмерно мощности машин, из-за-этого сумма получается огромной, притом что нет никаких льгот. Таким мнением поделился автовладелец из Новосибирска Александр Осьминко.

Недавно транспортный налог в регионе увеличили, сумма за машины мощностью до 100 лошадиных сил выросла на 4 рубля и составила 10 рублей за 1 л.с. За двигатель от 100 до 150 лошадиных сил придется платить 15 рублей за каждую л.с., от 200 до 249 лошадиных сил включительно — 75 рублей, от 250 л.с. — 150 рублей.

Осьминко считает такое повышение несоразмерным: у него трое детей, которых он возит на Honda Pilot, причем в багажнике всегда лежат самокаты и велосипеды.

«Автомобиль 2009 года выпуска, 257 лошадиных сил, куплен за 930 000 рублей. В итоге я вынужден платить налог 19 275 рублей, и в Новосибирской области нет льгот для многодетных, у кого мощность авто свыше 150 л.с.», — подчеркивает мужчина.

У подобных машин в 2012 году был рестайлинг, в части двигателя ничего не менялось, но паспортную мощность автомобиля снизили до 249 л.с. Но, по сути, это две одинаковые машины, с одинаковым двигателем и мощностью, объясняет мужчина. Поэтому такой резкий скачок цен не обоснован, когда при 249 л.с. — одна ставка, а с 250 л.с. уже другая – удвоенная. В два раза вырос налог и в случае на 100 л.с., но конечная сумма в этом случае не такая большая.

Налог за автомобили с разницей в несколько лошадиных сил растет несоразмерно увеличению мощности машин, сумма налога получается огромной, а льгот нет, перечисляет Осьминко. Он считает, что просто не разобрались в ситуации и приняли такие законы, с которыми он не согласен.

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Источник: Ngs.ru

Фото: Depositphotos