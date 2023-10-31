Стало известно, какие российские марки предпочитают чиновники: и это не Aurus

Чаще всего в 2023 году госслужащим приобретали «Москвичи»

В 2023 году на покупку бензиновых и электрических «Москвичей» для российских госслужащих из бюджета было направлено 1,2 млрд рублей. При средней стоимости такого автомобиля в 2,2-2,5 млн рублей, нетрудно подсчитать, что всего было приобретено порядка 500 машин.

По данным «Тендерплана», вторым в списке госзакупок стала Lada Granta: ее покупки обошлись бюджету в 524,5 млн. рублей. Еще почти 500 млн рублей было затрачено на УАЗ СГР («Буханка»). Последние в основном закупают районные администрации, чтобы ездить по бездорожью.

«Госзакупки автомобилей не обязательно предполагают приобретение авто для чиновников. В ряде случаев речь идет о хозяйственных или служебных нуждах госучреждений», - пояснил гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов.

А вот самой дорогой отечественной машины, лимузина Aurus, за первые девять месяцев госслужащим не покупали.

Всего с начала этого года на пополнение автопарка чиновников было направлено из бюджета почти два млрд рублей.

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Источник: КП

Фото: Depositphotos