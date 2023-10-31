Повышение Центробанком ключевой ставки снизит на 15-20% продажи на рынке России

Президент РОАД: продажи на авторынке снизятся на фоне повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 15%: может спровоцировать снижение продаж автомобилей на российском рынке на 15-20% от текущих значений. Таким прогнозом поделился с РИА Новости президент профильной ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин.

Он напомнил, что на большую часть продаж автомобилей оформляется кредит, при этом действия Центробанка могут повлечь повышение ставки и на них.

«Повышение ставки негативно повлияет на весь авторынок. За последнее время в кредит продается более 50% на рынке новых машин и 30-40% на вторичном. Текущее повышение ставки повлечет за собой повышение ставки автокредитов, что, соответственно, снизит количество продаж на 15-20%», — отметил он.

По мнению Подщеколдина, это коснется не только отечественных автомобилей, но и зарубежных брендов. На этом фоне снижение объема продаж приведет к снижению рентабельности авторитейла и налоговых поступлений в государственный бюджет.

Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку сразу на 2 пункта — до 15% годовых, это максимальная ставка с мая прошлого года.

В начале октября в Ассоциации европейского бизнеса зафиксировали устойчивый рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке. Специалисты расценили эту тенденцию, как высокий потенциал и постепенную стабилизацию авторынка.

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Источник: 1prime.ru