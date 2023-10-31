Повышение Центробанком ключевой ставки снизит на 15-20% продажи на рынке России
Повышение ключевой ставки до 15%: может спровоцировать снижение продаж автомобилей на российском рынке на 15-20% от текущих значений. Таким прогнозом поделился с РИА Новости президент профильной ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин.
Он напомнил, что на большую часть продаж автомобилей оформляется кредит, при этом действия Центробанка могут повлечь повышение ставки и на них.
«Повышение ставки негативно повлияет на весь авторынок. За последнее время в кредит продается более 50% на рынке новых машин и 30-40% на вторичном. Текущее повышение ставки повлечет за собой повышение ставки автокредитов, что, соответственно, снизит количество продаж на 15-20%», — отметил он.
По мнению Подщеколдина, это коснется не только отечественных автомобилей, но и зарубежных брендов. На этом фоне снижение объема продаж приведет к снижению рентабельности авторитейла и налоговых поступлений в государственный бюджет.
Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку сразу на 2 пункта — до 15% годовых, это максимальная ставка с мая прошлого года.
В начале октября в Ассоциации европейского бизнеса зафиксировали устойчивый рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке. Специалисты расценили эту тенденцию, как высокий потенциал и постепенную стабилизацию авторынка.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: 1prime.ru
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости