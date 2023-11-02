При покупке нового BMW X5 можно сэкономить 70 тысяч рублей, сдав машину в трейд-ин

Дилеры продают завезенный по параимпорту кроссовер BMW X5 за 11,7 млн рублей

Несколько крупных дилерских сетей завозят в Россию по параллельному импорту кроссовер BMW X5 с дизельным и бензиновым двигателями. В частности, такой автомобиль есть в одном из московских салонов. Сотрудник дилерского центра рассказал корреспонденту Autonews.ru, что у них есть порядка 10 немецких кроссоверов этой марки.

В частности, BMW X5 xDrive30d с M-пакетом по цене 11,7 млн руб. Если сдать старый автомобиль в трейд-ин, получится экономия в 70 тысяч рублей. Для сравнения, в Германии такой кроссовер продается за 91 400 евро (9,2 млн рублей).

Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 3 л, он работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полный привод. В списке оснащения значатся спортивные кресла, автоматический четырехзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Harman/Kardon и других систем в помощь водителю.

Стоит отметить, что передняя решетка у BMW X5 и X6 после обновления теперь светится. Клиент может приобрести BMW X5 xDrive40i Basic с бензиновым двигателем объемом 3л, мощностью 340 л.с. и полным приводом. В салоне за такой кроссовер просят от 12,4 млн руб.

Кроме того, автомобили от немецкого производителя есть в наличии в автосалоне на северо-западе Москвы. В частности, дизельные BMW X5 xDrive30d, цена которого варьируются от 12,6 млн до 14,9 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: BMW