Hyundai задолжал российской компании: на корейцев подали в суд

Дочерняя компания Sollers намерена взыскать с Hyundai 178 млн рублей

ООО «Литейный завод «РосАЛит» (входит в автомобильный холдинг Sollers) рассчитывает взыскать с автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге 178 млн рублей убытков, понесенных в рамках ранее заключенного договора о сотрудничестве. С соответствующим исковым заявлением нижегородская компания обратилась в Арбитражный суд. Ответчиком выступит ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС», соответчиком – «Хендэ Виа».

В рамках соглашения компания «РосАЛит» должна была наладить производство нижних частей блока цилиндра для двигателя NU2.0 к Hyundai и Kia. Запланированные инвестиции «РосАЛита» в проект оценивались в 408,4 млн рублей. Средства должны были пойти на закупку комплекса с машиной литья, интеллектуальной системой настройки пресс-форм, фотодатчиками, роботами съемщиками и смазчиками.

Из общего объема инвестиций 323 млн рублей нижегородская фирма получила в виде льготного займа из Фонда развития промышленности (ФРП) в сентябре 2021 года. На эти средства планировалось освоить и локализовать производство сложных комплектующих деталей сразу для трех зарубежных компаний — Hyundai, Ford и Peugeot-Citroen.

Как известно, Hyundai приостановил свою работу в России в марте 2022 года. Дальнейшая судьба предприятия по сих пор не известна, завод находится в режиме простоя.

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Источник: No Limits

Фото: Hyundai, Depositphotos