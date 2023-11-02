Якутский «Форсаж»: погоня за нарушителем попала на видео

Во время погони в Якутске сотрудник ДПС повис на заднем стекле машины (видео)

В Сети завирусилось видео, которое опубликовали очевидцы погони на улице Лермонтова в Якутске. На кадрах сотрудник ДПС фактически повис на заднем стекле автомобиля, который на большой скорости пытался оторваться от двух полицейских машин.

Засняли очевидцы и финал, как стражи порядка скручивают водителя машины. Не понятно, пострадал ли сотрудник ГИБДД, однако ничто на видеороликах не свидетельствует о получении им каких-либо травм.

Неизвестно, когда именно произошло данное происшествие. Но отважный полицейский уже стал местным героем, пишут в региональных пабликах.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Сахапресс

Фото: VK