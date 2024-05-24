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«Закрывать бизнес и штрафовать»: об ужесточении наказания за сокрытие номеров
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«Закрывать бизнес и штрафовать»: об ужесточении наказания за сокрытие номеров
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«Закрывать бизнес и штрафовать»: об ужесточении наказания за сокрытие номеров

Главред «За рулем» предложил наказывать за ввоз и продажу рамок-перевертышей

Правительство РФ представило в Госдуму проект закона, предусматривающий лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные регистрационные номера автомобилей.

Сейчас за такое нарушение прав могут лишить на три месяца или выписать штраф в размере 5000 рублей. Также предлагается аналогичное наказание для водителей, повторно управлявших автомобилем без номеров. Главред «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу правительства РФ.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главред журнала «За рулем»:

Я давно говорил в МВД, что необходимы жёсткие меры. Поэтому инициативу, конечно же, поддерживаю, но считаю ее слишком мягкой. За использование спецустройств для сокрытия номеров я лишал бы прав лет на пять или на десять.

Также Кадаков отметил, что в России нет никакой ответственности за ввоз, продажу, изготовление и установку рамок-перевертышей.

Я считаю, что при поимке торгашей и установщиков нужно закрывать бизнес и накладывать штраф - допустим, миллион рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
24.05.2024
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
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