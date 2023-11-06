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Как правильно накачать зимние шины: три важных совета экспертов

Чтобы шины зимой служили долго, важно соблюдать основные правила

Большинство автомобилистов уже «переобулись» в зимние шины. Но важно не просто заменить летнюю резину на зимнюю, но и правильно их накачать.

Эксперт «За рулем» советует придерживаться трех главных правил накачивания зимних шин.

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1. Соблюдаем инструкцию. Не стоит полагаться на желание шиномонтажника накачать «среднюю двоечку» - у каждого автомобиля свои характеристики, в том числе и рекомендации по давлению в шинах. Они есть в табличке на стойке водительской двери или на крышке лючка бензобака. И если давление в итоге не совпадает с рекомендованными, то шины будут изнашиваться неравномерно, расход топлива повысится.

2. Проверяем до поездки. Это единственно правильный способ проверки давления в покрышках. Если проедете на автомобиле хотя бы несколько сотен метров, шины успеют прогреться. И воздух в них тоже. А значит, и давление повысится.

3. Не путаем фунты с килограммами. Существуют две системы измерения давления в шинах. На многих стрелочных манометрах сначала нанесена шкала рsi (фунты на квадратные дюймы), а затем только принятые у нас бары или кг/см2 (что в первом приближении можно считать очень близкими величинами). И на цифровых чаще всего при включении появляются psi величины. Одинаковые численные значения в рsi и барах соответствуют разному давлению. Например, 2,5 бара – это 36,3 фунта на квадратный дюйм.

И проверьте запаску! «Пятое колесо» тоже должно быть накачено – так придется тратить меньше времени на замену в случае экстренной ситуации.

С другими советами экспертов «За рулем» по накачке шин можно ознакомиться здесь.

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Фото: Depositphotos

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