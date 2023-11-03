Автоэксперт рассказал об изменениях для автовладельцев с ноября текущего года

Автоэксперт Игорь Шагапов: Базовой комплектации у Гранты и Нивы больше не будет

Согласно пакету изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», с ноября 2023 года установка антиблокировочных систем (ABS) на производимые в России автомобили будет обязательной. Кроме того, минимально разрешенный экологический класс двигателей повысится с Евро-0 до Евро-2.

Автоэксперт и блогер Игорь Шагапов рассказал о том, как эти изменения скажутся на рынке. Рассуждая о необходимости обеспечить безопасность во время езды, он подчеркнул, что любая система, отвечающая данному критерию, включая ABS, — всегда большой плюс. Дело в том, что система препятствует блокировке колес даже при сильном нажатии на тормоз, и тем самым предотвращает занос автомобиля на скользкой трассе.

Это требование было упразднено на фоне санкционной нагрузки — автопроизводители не могли выпускать машины с ABS, потому что эта технология представлена только иностранными поставщиками. За счет импортозамещения поставки удалось наладить, и автомобилисты по достоинству это оценят, уточнил Шагапов.

У нововведения только одно последствие — базовой комплектации Гранты и Нивы 4x4 больше не будет, считает эксперт. Остальное останется прежним и на цене автомобилей отразится незначительно. На упразднении базовых комплектаций скажется и второе новшество в части Евро-0 и Евро-2, уточнил эксперт.

Шагапов также рассказал, что проблема длительной стоянки машин такси во дворах жилых домов скоро будет решена на законодательном уровне. Согласно законопроекту, который сейчас на стадии обсуждения, будет положен конец этой практике посредством штрафа в размере 5000 рублей в отношении водителей, нарушивших запрет, резюмировал эксперт.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Unsplash