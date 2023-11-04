Редчайший легендарный Nissan Skyline GT-R R34 выставили на продажу

На аукционе продадут особый Nissan Skyline GT-R, их было выпущено всего 11 штук

Выпущенный в 2001 году, этот Nissan Skyline GT-R R34 R-Z имеет всего 46 073 километра пробега, что делает его ещё более ценным для коллекционеров. Но его уникальность не ограничивается только малым пробегом. Внешне автомобиль привлекает взгляды своим развитым аэродинамическим обвесом, включающим альтернативные бамперы, сплиттер, диффузор и антикрыло.

Nissan Skyline GT-R R34 R-Z

Под капотом Skyline GT-R R34 R-Z скрывается доработанный стандартный двигатель объёмом 2,7 литра, который выдает мощность в 530 л. с. Для обеспечения более жёсткого и управляемого характера езды, автомобиль оснащен спортивными передними креслами Recaro с логотипами Tommy Kaira, а также элементами отделки из матового алюминия.

Nissan Skyline GT-R R34 R-Z

Одним из особых преимуществ этого автомобиля является замена капота на деталь из стекловолокна, что позволило снизить вес и улучшить распределение массы.

На данный момент ставка на аукционе составляет 380 000 австралийских долларов или более 240 000 долларов США.

Источник, фото: collectingcars.com