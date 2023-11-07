БЕЛАЗ выпустит 136-тонный самосвал на сжиженном метане

Самый тяжелый БЕЛАЗ на компримированном природном газе появится в 2024 году

БЕЛАЗ дополнит линейку газовых самосвалов машиной с грузоподъемностью 136 тонн, заявил директор предприятия Сергей Никифорович на питерском форуме ПМГФ-2023. Более того, по словам главы БЕЛАЗа, за этой моделью на сжиженном (компримированном) метане появятся еще более тяжелые модели, потому что к этому направлению есть интерес у игроков горнодобывающей отрасли.

Уже сейчас в арсенале БЕЛАЗа есть самосвалы грузоподъемностью 30, 45 и 90 тонн с движками на сжиженном природном газе (СПГ). В частности, 90-тонный БЕЛАЗ-7558H с китайским газовым мотором оказался на 35% экономичнее дизельных аналогов. С учетом роста цен на дизтоплива при относительно стабильной стоимости СПГ, годовая экономия на эксплуатационных расходах только с одного грузовика может составить 10 млн российских рублей, считают на БЕЛАЗе. А на 136-тонной машине она будет еще существеннее – 25 млн рублей.

90-тонный БЕЛАЗ-7558H с китайским газовым мотором

Источник добавляет, что кроме сокращения затрат на эксплуатацию, газовый мотор имеет более высокий ресурс, что увеличивает срок эксплуатации машины. Особенно выгодными такие машины будут на Севере, где даже просто доставка дизтоплива дороже, чем себестоимость производства СПГ. А с развитием инфраструктуры газовые БЕЛАЗы оценят и другие регионы РФ, уверены на предприятии.

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Источник: abw.by