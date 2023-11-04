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Самый дорогой «Гелик» в России решили продать

Редкий 10-летний Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus оценили в 161 млн рублей

Этот экземпляр под названием Brabus B700 был представлен уже 10 лет назад, но до сих пор вызывает восторг у автолюбителей. Состояние автомобиля безупречное, и он проехал всего 1340 километров.

Brabus B700
Brabus B700

Визуально Brabus B700 привлекает взгляды своим развитым обвесом, включающим другие бамперы, расширители колесных арок и накладки, изготовленные частично из карбона.

Brabus B700
Brabus B700
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Легендарный «Гелик» «прокачают» и оснастят новой кинетической подвеской

Ну и главным атрибутом брутальности автомобиля является колесная формула 6х6, лифтованная подвеска и внедорожные шины.

Brabus установили новую систему наддува, блок управления и выхлопную систему. Благодаря этому мощность двигателя выросла с 544 л. с. до 700 л. с.

Brabus B700
Brabus B700

Стоимость автомобиля назвали баснословную - 161 миллион рублей.

Источник: IXBT

Фото: auto.ru

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1