Самый дорогой «Гелик» в России решили продать

Редкий 10-летний Mercedes-Benz G 63 AMG от Brabus оценили в 161 млн рублей

Этот экземпляр под названием Brabus B700 был представлен уже 10 лет назад, но до сих пор вызывает восторг у автолюбителей. Состояние автомобиля безупречное, и он проехал всего 1340 километров.

Brabus B700

Визуально Brabus B700 привлекает взгляды своим развитым обвесом, включающим другие бамперы, расширители колесных арок и накладки, изготовленные частично из карбона.

Brabus B700

Ну и главным атрибутом брутальности автомобиля является колесная формула 6х6, лифтованная подвеска и внедорожные шины.

Brabus установили новую систему наддува, блок управления и выхлопную систему. Благодаря этому мощность двигателя выросла с 544 л. с. до 700 л. с.

Brabus B700

Стоимость автомобиля назвали баснословную - 161 миллион рублей.

Источник: IXBT

Фото: auto.ru