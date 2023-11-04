Самый дорогой «Гелик» в России решили продать
Этот экземпляр под названием Brabus B700 был представлен уже 10 лет назад, но до сих пор вызывает восторг у автолюбителей. Состояние автомобиля безупречное, и он проехал всего 1340 километров.
Визуально Brabus B700 привлекает взгляды своим развитым обвесом, включающим другие бамперы, расширители колесных арок и накладки, изготовленные частично из карбона.
Ну и главным атрибутом брутальности автомобиля является колесная формула 6х6, лифтованная подвеска и внедорожные шины.
Brabus установили новую систему наддува, блок управления и выхлопную систему. Благодаря этому мощность двигателя выросла с 544 л. с. до 700 л. с.
Стоимость автомобиля назвали баснословную - 161 миллион рублей.
Источник: IXBT
Фото: auto.ru
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Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.