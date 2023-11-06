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Acura TLX 2024: тихий, безопасный, «нафаршированный»

Представлена обновленная версия текущего поколения модели с улучшенным комфортом

Одним из главных изменений является расширение стандартной комплектации. Теперь кожаные сиденья, аудиосистема премиум-класса ELS Studio и регулируемое окружающее освещение входят в стандартную комплектацию всех версий TLX.

Acura TLX 2024
Acura TLX 2024

Acura также обновила систему безопасности и помощи водителю AcuraWatch. Фронтальная камера и радарная система миллиметрового диапазона теперь имеют более широкий угол обзора, что улучшает обнаружение столкновений и способность системы распознавать пешеходов, велосипедистов, дорожную разметку и знаки.

Acura TLX 2024
Acura TLX 2024
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Для тех, кто ценит тихое вождение, Acura предложила улучшенную шумоизоляцию в TLX A-Spec 2024 года. Автомобиль оснащен акустическими стеклами в передних дверях, более толстым ковром и улучшенной шумоизоляцией в колесных арках, средних стойках и дверях.

Acura TLX 2024
Acura TLX 2024

В плане мощности, TLX 2024 будет предлагаться с двумя вариантами двигателя. В версиях Technology и A-Spec будет использоваться 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который развивает 272 л.с. Версия Type S сохраняет свой 3,0-литровый V-образный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который способен развивать 355 л.с

Источник: Motor1

Фото: Acura

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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