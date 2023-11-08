Эксперты указали на факторы появления скидок и акций в конце 2023 года на автомобили

Эксперты: дилеры автосалонов запустят перед Новым годом акции для покупателей

До конца 2023 года существенного роста цен на автомобили на российском рынке не будет. Таким мнением с Autonews.ru поделились эксперты автоотрасли.

Несмотря на повышение цен, в настоящее время рынок стабилизировался, и ключевой причиной сдерживания роста цен является насыщенность рынка, более того, с учетом появления новых моделей в 2023 году в массовом сегменте даже есть конкуренция.

По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, самыми конкурентными сейчас являются иномарки в ценовом диапазоне 2-3 млн рублей.

«Именно в нем больше всего предложений, и можно говорить о насыщении», — констатирует собеседник издания.

Стоит отметить, что основную долю масс-сегмента составляют китайские бренды, включая автомобили, ввозимые на российский рынок из Китая по параллельному импорту.

С этим тезисом согласен и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Он подчеркивает, что уже сейчас наблюдается снижение спроса на фоне высоких цен, а дилерам для выполнения обязательств по продажам в 2023 году нужно пойти на уступки покупателям.

«Планы продаж определялись в начале 2023 года, они не учитывали изменения на рынке, которые произошли позже. Дилеров ставят перед необходимостью продать заказанные машины. В результате складские запасы растут, эти машины дилер покупает на заемные деньги, которые сейчас очень дороги, и чтобы вернуть их, многие вынуждены будут продавать автомобили себе в убыток», — объясняет вице-президент.

Опрошенные Autonews.ru эксперты склоняются к тому, что к концу 2023 года на авторынке появятся акции и спецпредложения. Они станут стимулом для потребителей, чтобы не откладывать покупку на январь 2024 года. Жигалов рекомендует смело торговаться, потому что менеджеры салонов пойдут на уступки, чтобы не упустить потенциального клиента.

Руководитель направления китайских автомобилей China Cars Club Александр Сероштанов рассказал, что уже сейчас на рынке есть автомобили со скидками. Они завезены по старым нормам утильсбора, на них можно сторговать небольшую скидку, убежден эксперт.

«На волне укрепления рубля удорожания автомобилей не предвидится: все негативные явления уже учтены в ценах. Конкуренция в сегменте усилилась, поэтому рост цен может спровоцировать только изменение курсов валют», — подчеркивает собеседник.

С мнением Сероштанова солидарна и управляющий директор Frank Auto Ирина Франк. Она отметила, что на фоне повышения утильсбора, автомобили подорожали, причем некоторые категории значительно.

«Если курс рубля по отношению к доллару будет оставаться прежним, то до конца года автомобили дорожать не будут, автодилеры уже предусмотрели все возможные риски», — объясняет топ-менеджер.

Стоит отметить, что практически все собеседники издания усомнились в возможном снижении цен на автомобили на фоне недавнего укрепления рубля.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos