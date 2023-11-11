Новое поколение популярного японского хэтчбека увидело свет

Новый Suzuki Swift 2024 практически не отличается от концепта

На выставке Japan Mobility Show 2023 Suzuki представил серийную версию нового хэтчбека Suzuki Swift 2024.

Suzuki Swift 2024

Внешность нового Swift практически не отличается от концепта. Стильные легкосплавные диски, внешняя и внутренняя отделка, а также цветовая гамма были позаимствованы у прототипа, представленного всего несколько недель назад в Токио. Цвета Swift включают 9 вариантов и 4 дополнительных двухцветных варианта с черной крышей и стойками.

Внутри автомобиля, есть 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, а приборная панель украшена белыми текстурированными вставками. Кроме того, новый Swift оснащен новой системой климат-контроля, которая также используется в других моделях Suzuki. Есть слот для компакт-дисков на центральной консоли над подстаканниками и несколько USB-разъемов для зарядки.

Suzuki Swift 2024

Новое поколение Swift оснащено улучшенным пакетом Suzuki Safety Support ADAS, который включает в себя радар миллиметрового диапазона, монокулярную камеру и ультразвуковой датчик.

Новый Swift будет доступен в трёх комплектациях: XG, Hybrid MX и Hybrid MZ. Модель начального уровня оснащена неэлектрифицированным бензиновым двигателем, а версии среднего и высшего класса оснащены мягкой гибридной установкой.

Suzuki Swift 2024

Мощность бензиновой версии с двигателем объемом 1,2 литра составляет 87 л. с., а крутящий момент - 113 Н∙м.

Мягкая гибридная установка включает тот же 1,2-литровый бензиновый двигатель, а также 48-вольтный электродвигатель мощностью 10 л. с. Общая мощность системы составляет 97 л. с.

В целом, новое поколение Suzuki Swift представляет собой обновленную и улучшенную версию популярного хетчбека.

Источник: IXBT

Фото: Suzuki