Самый аэродинамичный автомобиль Chery оказался обманом

Коэффициент сопротивления Chery Aero является далеко не самым низким в мире

Компания Chery утверждала, что их автомобиль обладает самым низким коэффициентом аэродинамического сопротивления Cd 0,168. Они достигли этого результата благодаря более чем 2000 вариантам оптимизации, примененных в процессе разработки.

Chery Aero

Однако, как выяснилось, эта информация оказалась не совсем точной. Несколько автомобильных концепций, представленных в прошлом, имеют более низкий коэффициент Cd, что делает заявление Chery несколько преувеличенным.

Например, в 1970-х годах концепт Volkswagen ARVW достиг значительно более низкого значения Cd 0,15. А в 1985 году концепт Ford Probe V имел коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,137. Даже автомобиль Fiat Turbina, разработанный в 1954 году, имел коэффициент Cd 0,14. И недавно представленный автомобиль Lightyear 0 также превосходит Chery Aero с его значением Cd 0,175.

Очевидно, что Chery переоценила свои достижения в области аэродинамики. Тем не менее, стоит отметить, что Chery Aero все равно обладает высокой эффективностью в использовании энергии и может предложить значительные преимущества в плане экономии топлива и уменьшения выбросов.

Стоит также отметить дизайн приведенных автомобилей из прошлого, вернее то, что они, мягко говоря, не похожи на серийные образцы, пригодные для эксплуатации. В случае Chery Aero мы имеем полноценный автомобиль для повседневной езды.

Источник: Motor1

Фото: Chery