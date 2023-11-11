Самый аэродинамичный автомобиль Chery оказался обманом
Компания Chery утверждала, что их автомобиль обладает самым низким коэффициентом аэродинамического сопротивления Cd 0,168. Они достигли этого результата благодаря более чем 2000 вариантам оптимизации, примененных в процессе разработки.
Однако, как выяснилось, эта информация оказалась не совсем точной. Несколько автомобильных концепций, представленных в прошлом, имеют более низкий коэффициент Cd, что делает заявление Chery несколько преувеличенным.
Например, в 1970-х годах концепт Volkswagen ARVW достиг значительно более низкого значения Cd 0,15. А в 1985 году концепт Ford Probe V имел коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,137. Даже автомобиль Fiat Turbina, разработанный в 1954 году, имел коэффициент Cd 0,14. И недавно представленный автомобиль Lightyear 0 также превосходит Chery Aero с его значением Cd 0,175.
Очевидно, что Chery переоценила свои достижения в области аэродинамики. Тем не менее, стоит отметить, что Chery Aero все равно обладает высокой эффективностью в использовании энергии и может предложить значительные преимущества в плане экономии топлива и уменьшения выбросов.
Стоит также отметить дизайн приведенных автомобилей из прошлого, вернее то, что они, мягко говоря, не похожи на серийные образцы, пригодные для эксплуатации. В случае Chery Aero мы имеем полноценный автомобиль для повседневной езды.
Источник: Motor1
Фото: Chery
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