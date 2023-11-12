Появились фотографии нового технологичного седана от Voyah

Бренд Voyah опубликовал набор официальных изображений седана Zhuiguang PHEV

Zhuiguang PHEV имеет кузов с утопленными ручками, панорамный люк и стандартную решетку спереди.

Voyah Zhuiguang PHEV

Размеры автомобиля составляют 5088 х 1970 х 1515 мм, колёсная база – 3000 мм. Он построен на платформе ESSA+SOA.

Voyah Zhuiguang PHEV

Гибридный полуторалитровый двигатель совместно с двумя электродвигателями спереди и сзади обеспечивает максимальную мощность 217 л. с. Запас хода на чистой электроэнергии в 262 км обеспечивает тройная литиевая аккумуляторная батарея емкостью 43 кВт·ч. Общий запас хода составляет 1227 км.

Интерьер Voyah Zhuiguang PHEV

Салон автомобиля выполнен в современном стиле с большим количеством хромированных элементов. В центре приборной панели расположено «цифровое трюмо» – длинный экран, объединяющий приборную панель и мультимедиа систему. Задние сиденья могут регулироваться и оснащены подставками для ног, функциями вентиляции, обогрева и массажа.

Voyah Zhuiguang PHEV будет доступен в Китае в начале 2024 года. Цена пока не объявлена.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Voyah