Гибрид Kia Sorento нового поколения прибавил в цене
В Соединенных Штатах представлен новый гибридный Kia Sorento 2024. До этого автомобиль выпускался на рынке Южной Кореи. На рынке Соединённых Штатов компания решила отказаться от известного цвета Runway Red, а также повысила стоимость внедорожника.
Sorento Hybrid EX FWD оснащена 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Совместно с электродвигателем мощностью 44 кВт автомобиль способен развить мощность в 277 л. с.
Стоимость полноприводной модели EX увеличилась на 600 долларов, и теперь составляет 38 990 долларов. Также повышение стоимости затронула и модель SX-P, теперь ее можно приобрести за 42 490 долларов.
Источник: Carscoops
Фото: Kia
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Отзывы о Kia Sorento (2)
Хорош!
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Написал всё выше