#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Sorento Hybrid 2024
Гибрид Kia Sorento нового поколения прибавил в цене
Kia Sorento Hybrid 2024 года был представлен в...
Amulet A9
Возрожденный Chery Amulet увидел свет
Chery представил серию Fengyun, он же Amulet, в...
Коллекционные машинки
Для чего красть миллионы? Чтобы купить много редких машин
Банкир похитил у банка 150 млн долларов и...

Гибрид Kia Sorento нового поколения прибавил в цене

Kia Sorento Hybrid 2024 года был представлен в США с изменениями в цвете и цене

В Соединенных Штатах представлен новый гибридный Kia Sorento 2024. До этого автомобиль выпускался на рынке Южной Кореи. На рынке Соединённых Штатов компания решила отказаться от известного цвета Runway Red, а также повысила стоимость внедорожника.

Kia Sorento Hybrid 2024
Kia Sorento Hybrid 2024

Sorento Hybrid EX FWD оснащена 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Совместно с электродвигателем мощностью 44 кВт автомобиль способен развить мощность в 277 л. с.

Kia Sorento Hybrid 2024
Kia Sorento Hybrid 2024
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Обновленный минивэн Carnival получил гибридную силовую установку от Kia Sorento

Стоимость полноприводной модели EX увеличилась на 600 долларов, и теперь составляет 38 990 долларов. Также повышение стоимости затронула и модель SX-P, теперь ее можно приобрести за 42 490 долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

0