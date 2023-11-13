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Владивостокская таможня советует документировать весь процесс покупки иномарки

В Таможне объяснили, как избежать новой схемы мошенничества при покупке авто

Таможня Владивостока предупреждает, что на рынке появилась новая схема мошенничества: дельцы регистрируют автомобили на подставные лица без их ведома, или продают машины со складов временного хранения, пришедшие в адрес юрлиц и не прошедшие обязательный процесс регистрации.

«В результате после продажи купившему автомобиль лицу приходят доначисления по таможенным платежам и утилизационному сбору», — раскрыл детали серой схемы первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.
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По словам специалиста по продаже автомобилей Руслана Кривоноса, нужно обязательно запрашивать у продавца грузовую таможенную декларацию. Он подчеркнул, что «серые» дилеры могут оформить автомобиль на бездомных или малоимущих.

«Очевидно, что никаких сборов с этой категории граждан таможенные органы взыскать не смогут», — уточняет эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Владивостокская таможня рекомендует тщательно выбирать посредников и таможенных представителей. В ведомстве настоятельно рекомендуют документально закреплять все свои действия с момента подбора автомобиля и до момента оформления покупки.

В пресс-службе Минпромторга напомнили, что схемы импорта с привлечением третьих лиц и посредников в ряде случаев не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора. Речь идет о тех, кто оказывает услуги по растаможке автомобилей на территории стран ЕАЭС и предлагает сэкономить, используя манипуляции с налоговыми и таможенными правилами.

«В отношении ввезенных таким образом автомобилей утильсбор оплачивается по полной ставке», — заявили в ведомстве.

Согласно постановлению Правительства РФ от 17 октября 2023 года № 1722 предусмотрен утильсбора по льготной ставке для граждан, желающих самостоятельно привезти в РФ иномарку для личных нужд с соблюдением норм налогового и таможенного законодательств. Размер утилизационного сбора для такой категории физических лиц составляет 3,4 тысяч рублей за новые автомобили до 3 лет, и 5,2 тысяч рублей за автомобили старше трех лет.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash

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