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Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии
Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии
В Приморье раскрыли схему мошенничества при...

Таможня Владивостока рекомендует все документировать при покупке авто из Японии

В Приморье раскрыли схему мошенничества при ввозе подержанных машин из Японии

Недобросовестные компании регистрируют ввозимые из Японии автомобили на подставных лиц без их ведома или продают со складов временного хранения еще не выпущенные машины, пришедшие в адрес юридических лиц. Об этом заявил первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

Он подчеркнул, что, несмотря на снижение импорта подержанных машин из Японии, факты мошеннических схем при их ввозе с японской стороны сохраняются.

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«В итоге после продажи, гражданину, купившему автомобиль, приходят доначисления по таможенным платежам и утилизационному сбору», — уточнил замначальника таможни.

Владивостокская таможня настойчиво рекомендует быть максимально осторожными и более тщательно выбирать посредников или таможенных представителей для оформления покупки авто. Необходимо документировать все совершаемые действия во время приобретения автомобиля, начиная с подбора транспортного средства.

Ранее в пресс-службе таможни сообщили, что после введения Японией таможенного запрета на импорт транспортных средств Владивостокской таможней с сентября по октябрь было зафиксировано увеличение количества автомобилей, ввозимых на территорию РФ в адрес физических лиц для личного пользования.

В сентябре в РФ было ввезено до 8 тысяч автомобилей, в октябре таможенники оформили 10,5 тысячи автотранспортных средств. В среднем, в день выпускали 200-300 авто, до запрета эта цифра достигала более 1000 экземпляров.

Источник: Vestiprim.ru

Фото: Unsplash

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