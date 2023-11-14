Госавтоинспекция закупила машины с надписью ДПС на эмблеме

Кроссоверы Haval F7 в исполнении для полиции получили собственный логотип

Экипажи ДПС в нескольких регионах России начали пересаживаться на новенькие кроссоверы Haval F7, собранные на заводе китайской марки под Тулой. Кроссоверы имеют стандартную для полицейской машины комплектацию, но она дополнена оригинальной деталью. Стандартная эмблема с надписью «Haval» на решетке радиатора заменена идентичной по размеру и похожей по шрифту, но с иными буквами: на ней написано «ДПС».

Сообщается, что машины закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Машины с оригинальной эмблемой на носу уже получили отделения МВД в Чувашии, Карелии, Мордовии, а также в Смоленской области.

Известно, что на Смоленщину отправилось 26 таких «Хавейлов-ДПС», а в Чувашскую республику – 11 кроссоверов, из которых семь поступили на службу в столице региона, Чебоксарах.

Полицейский Haval F7 с эмблемой «ДПС» в Чувашской Республике

Источники пишут, что каждый такой автомобиль стоит 3,5 млн рублей, из которых 2,9 млн рублей – собственно дилерская цена 190-сильного Haval F7 в комплектации Elite, а 600 тысяч – это оснащение полицейской машины компанией «Нижегородец». Кому принадлежит идея установки оригинальных эмблем – не сообщается.

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Источник: Российская газета, readovka67.ru, runews24.ru

Фото: МВД по Чувашской Республике