#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские дилеры пожаловались на отсутствие продаж автомобилей ушедших брендов
Российские дилеры пожаловались на отсутствие продаж автомобилей ушедших брендов
Эксперты: дилеры не могут продать авто ушедших...
Аппетиты дилеров растут: кроссовер Mazda CX-9 подорожал в РФ на 400 тысяч рублей
Аппетиты дилеров растут: кроссовер Mazda CX-9 подорожал в РФ на 400 тысяч рублей
На рынке РФ поставляемая по параимпорту Mazda...
80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС происходит автоматически
80% аварийных вызовов через ЭРА-ГЛОНАСС происходит автоматически
К ЭРА-ГЛОНАСС в России подключен 10-миллионный...

Госавтоинспекция закупила машины с надписью ДПС на эмблеме

Кроссоверы Haval F7 в исполнении для полиции получили собственный логотип

Экипажи ДПС в нескольких регионах России начали пересаживаться на новенькие кроссоверы Haval F7, собранные на заводе китайской марки под Тулой. Кроссоверы имеют стандартную для полицейской машины комплектацию, но она дополнена оригинальной деталью. Стандартная эмблема с надписью «Haval» на решетке радиатора заменена идентичной по размеру и похожей по шрифту, но с иными буквами: на ней написано «ДПС».

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Сообщается, что машины закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Машины с оригинальной эмблемой на носу уже получили отделения МВД в Чувашии, Карелии, Мордовии, а также в Смоленской области.

Известно, что на Смоленщину отправилось 26 таких «Хавейлов-ДПС», а в Чувашскую республику – 11 кроссоверов, из которых семь поступили на службу в столице региона, Чебоксарах.

Полицейский Haval F7 с эмблемой «ДПС» в Чувашской Республике
Полицейский Haval F7 с эмблемой «ДПС» в Чувашской Республике

Источники пишут, что каждый такой автомобиль стоит 3,5 млн рублей, из которых 2,9 млн рублей – собственно дилерская цена 190-сильного Haval F7 в комплектации Elite, а 600 тысяч – это оснащение полицейской машины компанией «Нижегородец». Кому принадлежит идея установки оригинальных эмблем – не сообщается.

Источник: Российская газета, readovka67.ru, runews24.ru

Фото: МВД по Чувашской Республике

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

симпатичный

Недостатки:

Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке

Комментарий:

Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.

+2